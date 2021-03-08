كشفت منصة نتفليكس عن الصور الأولى لمسلسل "أبلة فاهيتا: دراما كوين"، المقرر عرضه ١٥ مارس الجاري، ويقدم لأول مرة عائلة أبلة فاهيتا (كارو وبودي) في قصة حافلة بدراما كوميدية مليئة بالإثارة والأكشن والإستعراض، ويعد أول أعمال أبلة فاهيتا الدرامية، حيث يعرض الجانب الإنساني لها ولأسرتها مع الكثير من التحولات الدرامية في ٦ حلقات، حيث تأت الحلقة الأولى تحت عنوان "كباب عمل"، والثانية بعنوان "وداعاً بونابارت"، والثالثة بعنوان "النونو استوى"، والرابعة بعنوان "الدوبل سوميل الجوتشي"، والخامسة بعنوان "هيكسادكتيلي"، أما السادسة فتأت بعنوان "أنياب بلا حنش".

المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت، ويشارك في بطولته إلى جانبة الدمية "أبلة فاهيتا" وابنيها "كارو، وبودي"، كلا من الفنانين باسم سمرة، ودنيا ماهر، وزينة منصور، ورحاب حسين، وأسامة عبد الله.

خلال أحداث المسلسل تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي. لن تتوانى النجمة اللامعة عن مواجهة مختلف التحديات والصعاب من أجل لم شمل عائلتها.. ولكن يبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في ذلك؟

وعلى لسان الدمية "أبلة فاهيتا" صدرت تصريحات تتحدث عن التجربة: "تجربتي في المسلسل ده مختلفة خالص.. صحيح كل واحد فينا جواه دراما كوين، بس انا الوحيدة اللي بذكائي وشطارتي قدرت اخد درامتي وحولتها لمسلسل عالمي ودولارات. وبدل ما كنت من سانت فاتيما بكلم الوطن العربي بس.. بقيت بالمسلسل ده بأقدم عمل للعالم كله، ده هيتعرض في 190 دولة وهيتترجم لـ32 لغة، وعلى فكرة.. انا اللي عاملة الدوبلاچ الإنجليزي بنفسي"

أما ابنتها الدمية "كارو" والتي تشاركها بطولة المسلسل، فيقال على لسانها: "مامتي أخدتني في المسلسل غصباً عني.. وأجبرتني على التمثيل والغنا والدوبلاچ وفي الآخر أخدت فلوسي من نتفليكس وحطتهم وديعة بإسم بودي أخويا في البنك.. بس أنا قدرت أخد حقي منها في المسلسل وبقيت 'نيزك الشرق'.. هتفهموا لما تشوفوا المسلسل عشان لو قلت أي حاجة زيادة مامتي هتحرمني من البقسماط تاني".