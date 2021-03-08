الأمير هاري: لم يعتذر أي أفراد أسرتي لنا عن عدم تقديم الدعم

قال الأمير هاري إنه لم يعتذر أي من أفراد أسرته الملكية له هو وزوجته ميجان، عقب أن كشفا أنهما في حاجة لمغادرة بريطانيا بسبب الافتقار للدعم.

وأوضح في حوار مع الإعلامية أوبرا وينفري في مقطع جديد لحوارهما "كنا نشعر أن هذا هو قرارنا ولذلك نحن نتحمل التداعيات".

وأضاف "على الرغم من مرور 3 أيام نطالب فيها بالمساعدة ونتخيل كيف سينتهي الأمر، لا أعلم. لقد كان أمرا صعبا لأنني جزء من النظام معهم، ولكني أعتقد أن شقيقي لا يمكنه الخروج من ذلك النظام ولكن يتعين علي أنا أن أغادر".

وأوضح أنه ليس متأكدا ما إذا كان الأمير ويليام، الذي يحل في المرتبة الثانية لتولي العرش البريطاني، يريد أن يخرج من "نظام" العائلة المالكة، ووصف الوضع "بالبيئة السامة" بسبب العلاقات والسيطرة والخوف، بالنسبة للصحف البريطانية المعنية بأنباء المشاهير.