محافظ أسوان يجتمع مع وزيري التنمية والتخطيط عبر الكونفرانس

اجتمع أشرف عطية محافظ أسوان، مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول الاجتماع مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2021/2022 طبقاً للاحتياجات الفعلية للمحافظة للوفاء بالمطالب الجماهيرية وذلك بنسبة زيادة حوالى 25% عن خطة العام الحالي لتوزع على الأنشطة المختلفة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.

ولفت المحافظ إلى أن الخطة الاستثمارية القادمة ستشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف الطرق، بجانب تحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات المحليات، فضلاً عن المشروعات المشتركة للمحافظة.

وأوضح عطية أنه تم استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي 2020/2021 باعتمادات 454.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75% من الأعمال المنفذة على أرض الواقع في كافة المشروعات والقطاعات، مشيراً إلى أنه من أبرز مشروعات الخطة القادمة المقترح إدراجها رصف العديد من الطرق الداخلية مع إعداد المخططات التفصيلية لمدن أسوان وأبو سمبل وإدفو والسباعية والرديسية والبصيلية، بجانب استكمال تأهيل ترعة ساحل بنبان بدراو، ودعم الحماية المدنية بالسيارات والمعدات والمبانى، بالإضافة إلى إنشاء مجمع مواقف وسويقات بمدينة كوم أمبو، فضلاً عن إحلال وتجديد مجزر السباعية.