الإنتاج الحربي وشركة كويتية تناقشان خطة تركيب أعمدة الإنارة الذكية في مصر

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد شركة "إنفرا وان" ممثل شركة "مياسك" الكويتية في مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير مرسي، أن اللقاء تناول عرض تصور للخطة التنفيذية للمشروعات المقترحة من قبل شركة (مياسك)، ومنها مركز التنقل الذكي متعدد الوسائط، وكذا إنشاء وتركيب أعمدة الإنارة الذكية المزمع تنفيذها في المدن الذكية بمصر، وذلك في إطار التعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية التي تمثلها في مصر شركة "إنفرا وان".

وأضاف أن هذا التعاون يأتي فى إطار إتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي وإقامة المدن الذكية التي تحقق زيادة في استثمار رأس المال البشري والبنية التحتية، حيث تعتمد هذه المدن على التنمية الاقتصادية المستدامة والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية لتحسين حياة المواطنين، كما يأتي التعاون المشترك بين الجانبين في ضوء التغيير الإيجابي الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر في الفترة الحالية وارتفاع معدل التنمية، مؤكدا إيمان الوزارة بأهمية تبني سياسة الانفتاح على التعاون مع مختلف الشركات لنقل وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات العالمية فى المجالات المختلفة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية بما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة بالدولة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود جمال الدين الرئيس التنفيذي لشركة "إنفرا وان"، باهتمام الدولة المصرية بإنشاء عدد من المدن الجديدة الذكية التي تعد خطوة هامة تفتح بها مصر أبواب ما يعرف بعالم الاقتصاد الذكي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن هذه المدن تحتاج إلى بنية تحتية مستقرة وآمنة.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ المشروعات المخطط طرحها لصالح العاصمة الإدارية الجديدة وباقى المدن الذكية بمصر مثل مشروعات إنشاء وتركيب أعمدة الإنارة الذكية والتحكم والإدارة لمجمع متكامل لوسائل النقل الذكي (أتوبيسات، قطارات، سيارات ملاكي، ترام، وغيرها)؛ وذلك نظرا لما يتوفر بشركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية.

وصرح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأن التعاون بين الجانبين يقوم على توطين التكنولوجيات المتطورة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مسئولو الجانبين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك لضمان تحقيق أهدافه المنشودة.