العراق يمدد حظر التجوال أسبوعين بسبب تزايد إصابات كورونا



أعلن مجلس الوزراء العراقي، تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً؛ لمدة أسبوعين، وذلك اعتباراً من غدًا الموافق 9 مارس، وحتى يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر الجاري.



وأشار مجلس الوزراء العراقي، وفقًا لما نشره على موقعه الرسمي، مساء الاثنين، إلى أن القرار اُتخذ نظراً للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً الى توصيات وزارة الصحة.



وأوضح أن البيانات الوبائية الحالية لمرض "كوفيد-19" تشير إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، مؤكدًا على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة.