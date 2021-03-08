المجر: إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

صرح مسؤولون في المجر خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت اليوم الاثنين أنه تم توزيع أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وقالت كبيرة مسؤولي الصحة في المجر سيسيليا مولر إنه بحلول منتصف اليوم، تم توزيع مليون و714ر2 جرعة لقاح، كما تم إعطاء الجرعة الثانية المطلوبة لتحقيق المناعة الكاملة إلى 307 ألف و929 شخصا.



ويتضمن برنامج التطعيم الجاري تطبيقه في المجر لقاحي سبوتنيك في الروسي وسينوفارم الصيني بالإضافة إلى اللقاحات الأخرى التي تمت الموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي.



ولم يصدر الاتحاد الأوروبي موافقته بعد على اللقاحين الروسي والصيني، ولكن المجر أجازت استخدامهما بسبب الظروف الطارئة التي تتعلق بالجائحة.



وحتى الآن، حصلت بودابست على 550 ألف جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم الذي طلبت منه خمسة ملايين جرعة، و380 ألف جرعة من اللقاح الروسي الذي طلبت منه مليوني جرعة.