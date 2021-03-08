إيطاليا: وصول 113 مهاجرا من إيران والعراق وسوريا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم الاثنين، وصول 113 مهاجرًا من إيران والعراق وسوريا إلى بلدة سانتا ماريا دي لوكا بمحافظة ليتشي (مقاطعة پولياـ جنوب البلاد).

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية "آكي" عن المصادر قوله، إن مجموعة المهاجرين تتكون بشكل رئيسي من عائلات لديها العديد من الأطفال، مشيرًا إلى أن عناصر الصليب الأحمر من مقر المنظمة في عاصمة المقاطعة تدخلت على الفور، لإسعافهم.

وفي السياق، اكتشفت دورية لشرطة المرور في مدينة تيرني (مقاطعة أومبرياـ وسط)، مجموعة من المهاجرين السريين، مكونة من أفغان وباكستانيين مختبئين في مقطورة شاحنة.