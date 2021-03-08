العليا لدعم صحة المرأة: تطور رائع في منظومة تشخيص وعلاج سرطان الثدي بمصر

قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، إنه تم تحويل المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي إلى برنامج متكامل يشمل التشخيص والعلاج، مشيرًا إلى تدريب الكوادر الطبية بالوحدات الصحية الأولية للقيام بهذه المهمة.

وأضاف عبدالعظيم، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن البرنامج يضم خمسة آلاف وحدة صحية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ما يوفر عناء التنقل على السيدات، مؤكدًا أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالكامل.

وأشار إلى توافر أفضل الخطوط العلاجية لسرطان الثدي بالبرنامج الرئاسي، والتي توازي ما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة، مضيفًا أن منظومة علاج أورام الثدي تشهد تطويرًا في الوقت الحالي، سواء بالأدوية أو بالجراحة أو بالإشعاع، أو حتى العلاج بالأنسجة.

وذكر أن التطوير سيشمل باقي الأورام في أجزاء الجسم المختلفة تباعًا، لافتًا إلى أن معدل الإصابة بسرطان الثدي في مصر يبلغ 50 حالة بين كل 100 ألف أنثى، ما يعني وجود 25 ألف حالة إصابة جديدة في العام الواحد.

وأوضح أن مصر ليست من الدول التي يشاع بها الإصابة بسرطان الثدي، ذاكرًا أن معدل الإصابة في كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يصل إلى 100 حالة بين كل 100 ألف أنثى، ما يعني اكتشاف 50 ألف حالة إصابة جديدة في العام الواحد.

ولفت إلى ارتفاع أعداد الإصابة بسرطان الثدي بما يتراوح من 70 ألف إلى 75 ألف حالة بحلول عام 2050، لهذا تم التوجه لتطوير منظومة الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي في الوقت الحالي، موضحًا أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لـ12 مليون سيدة مصابة بالمرض، تتضمن التاريخ المرضي وبيانات حول الصحة الإنجابية لهن.

وأفاد بأن منظومة علاج سرطان الثدي تضم عدة كوادر طبية من جهات مختلفة لاختلاف طرق العلاج، منوهًا بأن المراكز العلاجية على مستوى العالم أقل من المطلوب، وبما فيهم مصر أيضًا.

وكشف أنه يتم في الوقت الحالي دراسة إنشاء من ثلاثة إلى أربعة مراكز علاجية لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابات، متوجهًا برسالة للسيدات: «أرجوكو متخافوش من أورام الثدي.. عندنا في بلدنا تطوير رائع في منظومة التشخيص والعلاج.. تعالوا نستفيد منها ونكشف في الوحدات الصحية القريبة من منازلكن بالمجان، وحتى لو طلع فيه مرض دائمًا هيبقى في حالة مبكرة طالما اكتشفناه بالطريقة دي.. والعلاج الأفضل هيتوفر في مصر على نفقة الدولة».