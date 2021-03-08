يستخدم العديد من كبار السن أطقم الأسنان، لأنها تساعدهم في تناول الطعام والتحدث، وعلى الرغم من أنها ليست طبيعية، فإنها تحتاج إلى عناية خاصة وتنظيف متواصل، وعلى من يستخدمها معرفة الطريقة الصحيحة لفعل لذلك.

وقال توماس جيه ساليناس، أخصائي طب الأسنان العام وجراحة الفم والفكين، إنه يجب تنظيف طقم الأسنان على مدار اليوم حتى لا يتسبب في تهيج للثة، وأول ما يجب فعله، نزع طقم الأسنان بعد تناول الطعام مباشرةً وشطفه جيدًا بالماء؛ لإزالة بقايا الطعام، ولكن يجب الحذر من سقوطه لأن الأسنان تنكسر بسهولة.

وأضاف أنه يجب خلال التنظيف تجنب ثني أو إتلاف البلاستيك أو المشابك الموجودة بالطقم، لأنه بذلك لن يكون صالحا للاستخدام، وأثناء فعل ذلك، يجب تنظيف الفم بعد إزالة طقم الأسنان، باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، مع إزالة أي بقايا لاصقة في اللثة من الطقم، بحسب موقع مستشفى «مايو كلينك» الأمريكية.

وأوضح أن طقم الأسنان يحتاج للتنظيف بالفرشاة مرة على الأقل يوميًا، ويجب فعل ذلك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومنظف لطيف، لإزالة أي بقايا للطعام أو بلاك أو أي رواسب تتكون نتيجة الطعام والمشروبات المختلفة، وفي حالة استخدام لاصق طقم الأسنان، يجب تنظيف اللثة جيدًا مع الابتعاد تمامًا عن استخدام منظفات أطقم الأسنان داخل الفم.

وأشار إلى أنه يجب ترك طقم الأسنان في الماء أو المحلول الخاص به طوال الليل، للحفاظ على شكلها لأنها تحتاج إلى أن تكون رطبة دائمًا، وفي الصباح، يجب شطف الطاقم جيدًا قبل استخدامه، لأن المحلول يحتوي على مواد كيميائية تسبب القئ والألم في حالة ابتلاعها.

ونصح أخصائي طب الأسنان، بزيارة الطبيب بشكل دوري لفحص طقم الأسنان وتنظيفه جيدًا، وفي حالة الإصابة بتهيج أو تقرحات بعد استخدام الطقم، يجب مراجعة الطبيب أيضًا.

وقال إن من يستخدم طقم الأسنان عليه أن يتجنب بعض الأشياء للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة، ومنها عدم استخدام فرشاة خشنة أو منظفات قوية أو معجون أسنان قاسي، وتجنب منتجات الأسنان التي تحتوي على مواد التبييض، لأنها تضعف الأسنان البديلة، مع عدم غسل الطاقم بالماء الساخن لأنه لن يتحمله وسيصبح غير قابل للاستخدام.