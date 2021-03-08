أفغانستان تتسلم 468 ألف جرعة من لقاحات كورونا من برنامج كوفاكس

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن أفغانستان تلقت أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من البرنامج الدولي لتقاسم اللقاحات "كوفاكس".



وأضاف نجيب الله صافي، المسؤول في منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسليم 468 ألف جرعة، وهو جزء من إجمالي 3 ملايين جرعة تقريبا سوف يتم توفيرها في نهاية المطاف مجانا لأفغانستان.



يشار إلى أن كوفاكس هو جهد مشترك بين منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات "جافي"، وهو برنامج تحصين مشترك بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تقليص الفجوة في توزيع اللقاح بين البلدان الغنية والفقيرة.



ومن المقرر أن يوفر برنامج كوفاكس نحو ملياري جرعة من اللقاحات للبلدان الفقيرة بحلول نهاية عام 2021.



وقال القائم بأعمال وزير الصحة الأفغاني وحيد مجروح إن جرعات كوفاكس سوف توزع على العاملين في قطاع الرعاية الصحية وأفراد قوات الأمن الأفغانية وكذلك الإعلاميين.



وأوضح مجروح في بيان أن: "الوزارة تقدر برنامج كوفاكس والمانحين الدوليين لدعمهم المستمر. علينا تسريع جهودنا لضمان تطعيم جميع الأفغان المؤهلين وحمايتهم من كوفيد-19، لأنها الخطوة الأكثر أهمية لوضع حد لهذا الوباء".



وفي أواخر فبراير، أطلقت أفغانستان حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا بـ500 ألف جرعة تبرعت بها الهند.



وسجلت أفغانستان حتى الآن أكثر من 2400 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وإجمالي أكثر من 55 ألف حالة إصابة ، وتعافى 48 ألف شخص.