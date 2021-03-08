النمسا تنتج 5 ملايين لقاح لكورونا بحلول الصيف المقبل

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أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن بلاده سوف تنتج 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بحلول الصيف المقبل.

وقال كورتس، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن النمسا تمتلك الآن الخبرة اللازمة والتكنولوجيا المتطورة بما يمكنها من إنتاج اللقاح بكميات تفوق التوقعات المسبقة.

وأضاف المستشار أن إنتاج اللقاحات محليا هو تطور مهم يقربنا خطوات كبيرة من استعادة الحياة الطبيعية.

وأشار كورتس إلى أن اللقاحات المنتجة في النمسا سوف تغطي احتياجات جميع سكان أوروبا.

جدير بالذكر أن النمسا كانت قد أبرمت مؤخرا اتفاقات مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك v" محليا، كما اعتمدت إجراءات تقلل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في الحصول على جرعات اللقاح.