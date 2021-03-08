 الأمير هاري يكشف أنه وزوجته ميجان ينتظران مولودة جديدة - بوابة الشروق
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الأمير هاري يكشف أنه وزوجته ميجان ينتظران مولودة جديدة

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 9:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 9:08 ص

كشف الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، في حوار مع الإعلامية أوبرا وينفري، أنهما ينتظران قدوم مولودة، حيث من المقرر أن تضع ميجان طفلتهما هذا الصيف.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دوق ودوقة ساسكس القول إنهما يستعدان لاستقبال شقيقة لابنهما آرتشي - 22 شهرا- في وقت لاحق من هذا العام.

وقال هاري إنه لدى علمه أن ميجان حامل في مولودة ، اعتبر هذا خبرا رائعا.

وأضاف: "أن يكون لدى صبي وبعد ذلك فتاة. أعنى ماذا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك؟ الآن نحن لدينا أسرتنا، نحن أربعة أفراد ولدينا كلبين".

وبسؤالهما حول ما إذا كان قد يفكران في الإنجاب مجددا بعد الطفلة، قال هاري وميجان" نحن لا نعتزم انجاب أكثر من اثنين".


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