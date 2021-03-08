المركزي السعودي: تمديد فترة برنامجي تأجيل الدفع والتمويل المضمون

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفع، وهو أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص،لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو المقبل.

كما أعلن البنك في بيان له مساء اليوم الأحد تمديد فترة برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي حتى 14 مارس من عام 2022 وذلك بهدف تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.

وأوضح البيان أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال ،بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.(الدولار يساوي 75ر3ريال )