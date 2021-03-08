عودة متاجر تورونتو للفتح بعد شهور بسبب قيود الإغلاق

بدأت جميع متاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية في مدينة تورنتو، كبرى المدن الكندية، ومنطقة بيل ذات التواجد العربي الكثيف، في فتح أبوابها،اليوم الإثنين، لأول مرة منذ شهور مع انتقال المنطقتين إلى المستوى الرمادي في إطار إعادة الفتح المتدرج في مقاطعة أونتاريو الرئيسية.

باستثناء المتاجر التي تقدم السلع الأساسية، مُنع العملاء من دخول المتاجر في كلا المنطقتين منذ 23 نوفمبر.

وبدءا من اليوم، يمكن لهذه المتاجر الترحيب بالمشترين داخل متاجرهم مرة أخرى ولكن يجب أن تعمل فقط بنسبة 25 في المائة من سعتها الداخلية المعتادة، يُسمح لمحلات البقالة والصيدليات والمتاجر بالعمل بسعة 50 في المائة في المنطقة الرمادية.

ورفعت حكومة دوج فورد في أونتاريو أيضا أوامر البقاء في المنزل في كل من تورنتو ومنطقة بيل ويسمح الآن بالتجمعات الخارجية لما يصل إلى 10 أشخاص.

وقال عمدة تورونتو جون توري إن المدينة تقيم الوضع باستمرار لمعرفة كيفية انتشار الفيروس في المجتمع.

وشهدت أونتاريو ما يقرب من 1300 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 يوم أمس الأحد وأكثر من 1600 حالة اليوم الاثنين ، وهو أعلى عدد يومي مسجل منذ أسابيع.

وقال توري إن مسؤولي الصحة العامة ما زالوا قلقين بشأن كيفية انتشار السلالات المثيرة للقلق في جميع أنحاء الإقليم.

ومن جانبها، قالت عمدة مدينة مسيساجا ذات التواجد العربي الأكبر في قارة أميركا الشمالية، بوني كرومبي، إن الاتجاهات مشجعة في مدينتها، مشيرة إلى أن فصل الربيع على الأبواب، ويشعر الجميع بالإستعداد لإعادة فتح المحال بشكل آمن.