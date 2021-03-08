 عبد الحفيظ: الحكم قال لي «ممكن أكون غلطت» في ركلة جزاء فيتا كلوب - بوابة الشروق
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عبد الحفيظ: الحكم قال لي «ممكن أكون غلطت» في ركلة جزاء فيتا كلوب

محمود باهي
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 10:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 10:31 ص

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، كواليس الحوار السريع الذي دار بينه وبين الحكم المغربي، رضوان جيد، بعد مباراة فيتا كلوب، في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

صرح عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت اليوم الإثنين "أنا زعلان جدا، رضوان جيد حكم مميز، ودخلت معه في نقاش بعد المباراة، وقال لي أنه رأى احتكاكا، لذا احتسب ركلة جزاء لفيتا كلوب".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي "قلت لرضوان جيد هناك مسافة 45 سم تقريبا بين اللاعبين، فالحكم لا يقرر بالإحساس".

وواصل سيد عبد الحفيظ تصريحاته في هذا الشأن "الحكم المغربي قال لي ممكن أكون غلطت".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن الموضوع انتهى، لأن النتيجة احتسبت، وسنرى ما سيحدث فيما بعد".


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