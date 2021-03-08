الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 9 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من البيرة، ورام الله، وبلدة بيرزيت.



كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من مخيم العروب، ومن منطقة فرش الهوى بمدينة الخليل، وطوباس، وبيت لحم من مخيم عايدة للاجئين، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



وفي سياق آخر، أصيب فلسطينيون بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام القوات حي أم الشرايط البيرة، أطلقهم قنابل الغاز تجاه المواطنين.



كما داهمت قوات الاحتلال مؤسسة لجان العمل الصحي في سطح مرحبا في البيرة، بعد أن حطمت أبوابها، واستولت على أجهزة حواسيب وملفات من داخلها.