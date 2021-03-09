بحث جديد يسلط الضوء على العمل بالنوبات الليلية وخطر السرطان

قدم بحث جديد أجري في جامعة واشنطن للعلوم الصحية في سبوكان، أدلة جديدة عن سبب زيادة خطر إصابة العاملين في النوبات الليلية بتطور أنواع معينة من السرطان.

وتضمن البحث، الذى نُشر في عدد مارس من مجلة Pineal Research "الطبية، تجربة معملية مضبوطة استخدمت متطوعين أصحاء كانوا في نوبة ليلية محاكاة أو جداول نوبات نهارية.

وأشارت النتائج إلى أن النوبات الليلية تعطل الإيقاعات الطبيعية على مدار 24 ساعة في نشاط بعض الجينات المرتبطة بالسرطان، مما يجعل عمال النوبات الليلية أكثر عرضة للتلف الذي يصيب حمضهم النووي وفي نفس الوقت يتسبب في خطأ آليات إصلاح الحمض النووي في الجسم.

وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين إجراء المزيد من الأبحاث، إلا أنه يمكن استخدام هذه الاكتشافات يومًا ما للمساعدة في الوقاية من السرطان وعلاجه بالنسبة لعمال النوبات الليلية، وقال المؤلف المشارك شوبان القداميدي، رئيس قسم العلوم البيولوجية في جامعة ولاية كارولينا الشمالية و" مركز صحة الإنسان والبيئة "كانت هناك أدلة متزايدة على أن السرطان أكثر انتشارًا بين العاملين في النوبات الليلية، مما دفع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى تصنيف العمل الليلي بإعتباره مادة مسرطنة محتملة، مع ذلك لم يتضح سبب زيادة العمل في النوبات الليلية بخطر الإصابة بالسرطان، وهو ما سعت دراستنا إلى لتحليله".