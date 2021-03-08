 الدولار يرتفع في 10 بنوك: ويسجل 15.78 جنيها للبيع - بوابة الشروق
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الدولار يرتفع في 10 بنوك: ويسجل 15.78 جنيها للبيع

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 4:37 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 4:37 م

واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه في 10 بنوك محلية بنهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع الدولار بنحو 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وبنحو 4 قروش فى بنك التعمير والإسكان ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع

كما زادت العملة الأمريكية بنحو 3 قروش فى كل من البنك التجارى الدولي، وقناة السويس، والعربي الأفريقي، والبركة لتصل إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وبنحو 3 قروش أيضا فى بنكي الأهلي المصري، ومصر ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وارتفع العملة الخضراء بنحو قرشين فى بنك الأسكندرية لتسجل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وبنحو قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول لتصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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