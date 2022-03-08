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كوريا الجنوبية تقرر فرض مزيد من العقوبات المالية على روسيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 3:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 3:59 م

قررت كوريا الجنوبية، فرض مزيد من العقوبات المالية التي تستهدف روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة المالية في سول، أنه دخل اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ حظر التعامل مع البنك المركزي الروسي وصندوقين سياديين وبنك روسيا. مع ذلك، تم تطبيق استثناءات للتعاملات المالية المتعلقة بإمدادات الطاقة.

وبهذا تنضم كوريا الجنوبية للخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وتشمل العقوبات الإضافية تعليق كوريا الجنوبية للتعاملات المالية مع 11 مؤسسة مالية روسية والشركات المتعاملة معها.

ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 مارس استبعاد سبعة بنوك روسية من نظام سويفت للاتصالات.

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