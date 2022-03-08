وزير الاقتصاد الألماني: السياحة ثقل موازن للحرب

يرى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في السياحة فرصة للتفاهم بين الشعوب.



وقال الوزير المنتمي لحزب الخضر، اليوم الثلاثاء، في مستهل فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة "ITB"، التي تخيم عليها الحرب في أوكرانيا: "لا يوجد في الواقع ثقل موازن للحرب أفضل من السياحة"، مضيفا أن الأفراد يكتسبون خبرات جديدة خلال رحلاتهم إلى بلدان أخرى، وفي أفضل الأحوال، يقيمون علاقات وصداقات جديدة.



وأردف: "بهذه الطريقة يمكن أن ينشأ تفاهم بين الشعوب كجزء من الحياة اليومية".



ويرى هابيك أن بورصة برلين للسياحة هذا العام تعد أيضا بادرة أمل للقطاع وللالتقاء في عالم واحد وليس في كتلتين.



في الوقت نفسه، أشار الوزير المعني أيضا بشؤون المناخ إلى تأثير السفر على المناخ. ويُعزى حوالي 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى السياحة.



وقال الوزير: "لذلك إذا كنا نشهد الآن انطلاقة جديدة لقطاع السياحة بعد عامين من الجائحة، فيجب أن تكون انطلاقة نحو الحياد المناخي والاستدامة".



وأوضح هابيك أن الأمر يتعلق بالحفاظ على الأرض لتكون صالحة للعيش وبالتالي جعلها مساحة للتجارب الحياتية للعديد من الناس، متابعا: "هذا ما نريد العمل من أجله، وهذا ما يجب أن يستهدفه دعم الدولة في المستقبل".