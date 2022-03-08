النائب وحيد قرقر يطالب بتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية، التى تتضمن تغليظ العقوبة بكل صورها سواء على مستوى الحبس أو الغرامة المالية، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تعد رادعا يحد من معدلات وقوع الجريمة.

وأشار، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الهجرة غير الشرعية، إلى خطورة جريمة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من موت وتجارة أعضاء وغيرها من الجرائم.

وتابع أن القانون الحالى، الذى سبق وأقره مجلس النواب فى عام 2016، كان سببا في دعم جهود الدولة للحد بصورة كبيرة من كل أشكال الهجرة غير الشرعية، إلا أن المحاولات ما زالت قائمة من جانب البعض.

وأعلن تأييده وموافقته على تشديد العقوبة للحد من هذه المحاولات، إلا أن الأمر يتطلب دراسة أسباب محاولات الشباب وتفكيرهم فى الهجرة غير الشرعية، قائلا: "لا سيما وأن من يفكر فى ذلك، يكون على علم بأن نسبة 95% إما هيموت أو يتقبض عليه.. ورغم كده بيفكر برضه في الهجرة غير الشرعية".

وطالب بتنمية ثقافة الوعي عند الشباب بعدم التفكير في الهجرة غير الشرعية، وتفعيل دور الإعلام والدراما بكل أشكالها في مواجهة الظاهرة، منتقدا تضمن بعض الأعمال الدرامية نماذج هاجرت بشكل غير شرعي وحققت نجاحا كبيرا ما يؤدى إلى وجود طموح لدى الشباب بتكرار التجربة، وشدد على أهمية تكاتف كل مؤسسات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة من جذورها.