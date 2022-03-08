وزير الخارجية اللبناني يبحث مع سفير روسيا الوضع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف الوضع في أوكرانيا.



ونقل بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، عن السفير روداكوف قوله بعد اللقاء: "فسرنا من وجهة نظر روسيا الاتحادية الأحداث الأخيرة في العملية العسكرية ضد القوات النازية في أوكرانيا".



وأضاف: "تناقشنا في أمور معينة في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين روسيا والجمهورية اللبنانية،وجرى تقييم لهذه العلاقات".



وكانت الخارجية اللبنانية أعلنت في بيان يوم 24 فبراير الماضي أن "لبنان يدين اجتياح الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها".



وأثار البيان شجباً من بعض القوى السياسية المحلية، ولا سيما "حزب الله"، وأعربت السفارة الروسية في لبنان عن دهشتها؛ لمخالفة سياسة "النأي بالنفس".