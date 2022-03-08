الرئيس اللبناني يؤكد انفتاح بلاده على العراق وجميع الدول العربية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية ودول العالم للنهوض بقطاعاته كافة وبالتحديد في المجال الصناعي.



ونوه عون، خلال استقباله اليوم وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، بـ "العلاقات التي تربط لبنان بالعراق"، شاكراً للرئيس العراقي برهم صالح والمسؤولين العراقيين "وقوفهم الداعم للبنان في شتى المجالات، ورغبتهم الصادقة في التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".



ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، تم خلال اللقاء، "عرض العلاقات العامة بين البلدين، والخطوات المتخذة من أجل تفعيلها في المجالات كافة، إضافة الى الخطوات المتخذة لتزخيم التبادل والخبرات الصناعية".



وقال الوزير العراقي بعد اللقاء: "كان اللقاء جيداً وتطرقنا إلى بعض الملفات التي يمكن البحث حولها في مجال التعاون المشترك في شتى المجالات، كما استمعنا إلى بعض الأفكار القيّمة التي عرضها الرئيس، وسنحاول في المرحلة القادمة تحقيق ما يمكن الوصول إليه لما فيه مصلحة البلدين".



وعن الخطوات المقبلة لتفعيل العلاقات بين البلدين، قال الوزير الخباز:" تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة السابقة، والتنسيق بين السفارتين والوزارات المعنية في البلدين لإعادة العمل بكل ما كان متوقفاً في هذا السياق".



وعن توقيت إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، قال الخباز: "هذا موضوع يحتاج الى دراسة واتفاق بين الدولتين"، معربا عن ثقته بأن "لا عائق سيحول دون تسهيل الإجراءات امام المواطنين ورجال الاعمال في البلدين بشكل سلس".



بدوره قال وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان: "عقدنا اجتماعاً مثمراً ومفيداً تناولنا فيه القضايا والأمور الصناعية والتبادلية بين لبنان والعراق".



وأضاف: "تطرقنا إلى الأمور المشتركة وكيفية تفعيلها في إطار لجان مشتركة تتولى المتابعة والتنسيق، مع إعطاء الدور للقطاع الخاص وإزالة المعوقات الجمركية والتبادلية والحدودية من أمامه".