 الأمم المتحدة تدعو لتقديم مزيد من المساعدات للدول التي تستقبل لاجئين أوكرانيين - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تدعو لتقديم مزيد من المساعدات للدول التي تستقبل لاجئين أوكرانيين

جنيف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 11:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 11:00 م

قال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إن الدول الرئيسية التي تستقبل لاجئين من أوكرانيا تحتاج بشكل عاجل لمزيد من المساعدات من الدول الأخرى.

وأشاد جراندي باستعداد الدول الأوروبية لاستقبال لاجئين، حتى الآن، خاصة بولندا ومولدوفا. وقال "استجابة أوروبا كانت رائعة. توجيه الحماية المؤقتة من الاتحاد الأوروبي يقدم للاجئين الأمن وخيارات وفرصة للاستقرار خلال وقت يشهد اضطرابات كبيرة".

وقال جراندي: "يتعين على كل الدول الأوروبية إظهار كرمها.. كما أن الدول الأخرى، خارج أوروبا، لديها دور مهم لتلعبه لمساعدة الأشخاص المحتاجين والمشاركة في المسؤولية الدولية إزاء ملايين اللاجئين".

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