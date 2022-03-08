شباب الأهلي يفوز على الوحدة ويتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

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تأهل فريق شباب الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية، وذلك عقب فوزه على مضيفه الوحدة 3 / 1، في إياب الدور قبل النهائي.

واستفاد شباب الأهلي من فوزه ذهابا 1 / صفر، ليتأهل للمباراة النهائية بعد تفوقه في مجموع المباراتين 4 / 1.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق جوستافو أوليفيرا في الدقيقة 25، قبل أن يضيف توماس أولسن الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 44 عاد أولسن ليسجل الهدف الثالث لشباب الأهلي، فيما سجل منصور المنهالي هدف الوحدة في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.

وسيلتقي الأهلي في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة العين والجزيرة، حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل 1 / 1.