شعبة المخابز: 72 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز منهم 40 مليون غير مستحق

قال خالد صبري، سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة أسعار الدقيق مشكلة مؤقتة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وستنخفض أسعار الكثير من السلع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف صبري خلال مقابلة ببرنامج "تحت الشمس" المذاع عبر فضائية "الشمس"، مساء الاثنين، أن 72 مليون مواطن يستفيد من البطاقات التموينية ودعم الخبر منهم 40 مليون مواطن غير مستحق للدعم.

وأوضح أن أصحاب المخابز رفعوا أسعار الخبز السياحي فقط نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق، كاشفا أن الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على أسعار القمح والمواد الغذائية بصفة عامة لأن 80% من احتياجات مصر من القمح مصدرها روسيا وأوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن المواطن المصري من الممكن أن يعتمد على الأرز كبديل للخبز؛ خصوصا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

وأوضح شحاتة خلال لقائه ببرنامج "تحت الشمس"، أن أسعار الأرز ارتفعت نتيجة زيادة الطلب خلال الفترة الحالية استعدادا لحلول شهر رمضان.