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اليونسكو: يجب حماية التراث الأوكراني بصفته قوة للسلام

باريس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 10:07 م

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) إلى توفير حماية أفضل لمواقع التراث الثقافي في أوكرانيا في اليوم الـ12 للغزو الروسي الوحشي لها.

وقالت أودري أزولاي، المدير العام لليونسكوفي بيان "يجب علينا حماية التراث الثقافي في أوكرانيا، كشاهد على الماضي وأيضا كمحفز للسلام والترابط من أجل المستقبل، والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حمايته والحفاظ عليه".

ومنذ بداية الغزو الروسي، كانت منظمة اليونسكو على اتصال دائم مع المؤسسات الأوكرانية لتقييم الوضع وتعزيز حماية مواقع التراث الثقافي.

وأضافت أزولاي "التحدي الأول هو تمييز مواقع التراث الثقافي والآثار والتذكير بوضعها الخاص كمناطق محمية بموجب القانون الدولي".

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