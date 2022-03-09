بورشه توقف إنتاج إنتاج سيارتها تايكان بسبب حرب أوكرانيا

أعلن متحدث باسم شركة بورشه الألمانية للسيارات مساء اليوم الثلاثاء وقف إنتاج سيارته الكهربائية تايكان في مصنع شتوتجارت بشكل مؤقت بسبب نقص مكونات نتيجة للحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضح المتحدث أن الإنتاج سيتم وقفه اعتبارا من بعد ظهر غد الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى استئناف الإنتاج في مصنع لايبتسيج بتشغيل مخفض خلال الأسبوع المقبل بعد تحسن وضع الإمدادات، وقال " سنتوخى الحيطة في الأيام والأسابيع المقبلة وسنعيد تقييم الوضع بشكل مستمر".

وحسب صحيفتي "شتوتجارتر ناخريشتن" و"شتوتجارتر تسايتونج"، فإن الشركة تواجه نقصا بالدرجة الأولى فيما يعرف بضفائر الأسلاك التي يتم إنتاج جزء كبير منها في مواقع في أوكرانيا حيث قام الموردون بتعليق العمل حماية للعاملين.

وقال المتحدث إن خبراء في فريق عمل سيقومون بعمل تحديد دائم لدرجة التأثيرات على الأنشطة التجارية للشركة.

وذكر المتحدث أن المشاكل الحالية لم تؤثر على إنتاج سلسلة طرازي 911 و718 في المصنع الرئيسي لبورشه " وبورشه تتابع بقلق كبير وتأثر النزاع المسلح في أوكرانيا، ولا نزال نأمل في الوقف السريع للأعمال القتالية والعودة إلى الدبلوماسية".