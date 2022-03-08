وقفة احتجاجية جديدة أمام السفارة الروسية في برلين

تظاهر مئات الأشخاص أمام السفارة الروسية في برلين، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت شرطة العاصمة الألمانية أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم الإخطار بالاحتجاج على أنه مسيرة تضامن مع النساء وعائلاتهن في أوكرانيا وروسيا.

وعبر لافتات مصنوعة يدويا، أشار المشاركون في الاحتجاج إلى وضع النساء المتدهور بشكل متزايد في روسيا وأوكرانيا. وانتقل العديد من المتظاهرين لاحقا إلى بوابة براندنبورج التاريخية، للانضمام إلى مسيرات بمناسبة يوم المرأة العالمي وأخرى ضد الحرب في أوكرانيا.

وأعلن تحالف يضم نقابات وكنائس ومبادرات ومنظمات معنية بحماية البيئة ومجموعات داعمة للسلام، والذي قد نظم واحدة من أكبر التظاهرات في تاريخ ألمانيا الحديث في برلين يوم 27 فبراير الماضي، عن مزيد من الاحتجاجات.

وقالت متحدثة باسم منظمة "جرينبيس"، اليوم الثلاثاء، إنه تم الدعوة إلى مظاهرات يوم الأحد المقبل في العاصمة وكذلك في شتوتجارت وفرانكفورت وهامبورج.

وفي نهاية الشهر الماضي، خرج أكثر من 100 ألف شخص إلى الشوارع احتجاجا على الحرب في أوكرانيا. وكان يتوقع التحالف في بادئ الأمر مشاركة 20 ألف شخص.