وزير خارجية أمريكا: نأمل حل الأزمة الأوكرانية ونستعد للأسوأ

قال ويزر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تأمل في حل الأزمة الأوكرانية وتستعد للأسوأ، منوهًا إلى أن «حرب روسيا غير المبررة على كييف، خاطئة بحق أي دولة تتخذ قراراتها وتحافظ على استقلالها».



ونوه، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إستونيا، مساء الثلاثاء، إلى ارتفاع عدد المصابين من النساء والأطفال في أوكرانيا، مشيرًا إلى اضطرار 1.7 مليون شخص مغادرة أوكرانيا؛ بسبب الحرب.



وأشار إلى أن مئات الآلاف نزحوا داخليًا، ومئات الآلاف يحاولون مغادرة المدن الكبيرة لكنهم يتعرضون لقصف روسي، مناشدًا موسكو وقف العمليات العسكرية، والسماح للمنظمات الدولية غير الحكومية كالصليب الأحمر، بالاستمرار في عملها على الأرض.



وأكد أن بلاده مستمرة في الوقوف مع أوكرانيا، متابعًا: «مستمرون في إرسال مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا، والمزيد من المساعدات للموجودين على الأرض، بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين».



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.



وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.