انعكس الوضع، هذا كان عنوان فقرة برنامج «واحد من الناس» عندما تحول الإعلامي عمرو الليثي من المذيع إلى الضيف، وترك إدارة الحوار إلى الفنان محمد جمعة، عبر قناة «الحياة» مساء الإثنين.

ووجه «جمعة» سؤالا لليثي الذي تخرج في معهد السينما، قائلا: «لماذا حوّلت من قسم الإنتاج إلى الإخراج في معهد السينما؟».

وأجاب «الليثي» قائلا: «بدأت أتدرب في قسم الإنتاج، وفي نفس الوقت عملت كمساعد مخرج، ووقعت أسير الصورة التلفزيونية، وعشقت المونتاج والإخراج، وشعرت آنذاك أني أستطيع أن أكون مخرجًا، وذلك بعدما أخرجت بعض الأعمال ونالت إعجاب أساتذتي في الجامعة».

واستعاد ذكريات مشروع تخرجه من معهد السينما، موضحًا أنه أخرج عملًا فنيًا من بطولة تامر حسني، وصبري فواز، ونشوى مصطفى، وحصد هذا المشروع العديد من الجوائز في المهرجانات، وفقا لقوله.

وأوضح أن والده كان رئيسا لقطاع الإنتاج في التلفزيون المصري؛ ما أحال بينه وبين العمل التلفزيوني، متابعًا: «والدي ساعد العديد من الزملاء، ولكنه يرفض المجاملة حتى لو ابنه».

وذكر عمرو الليثي، أنه فكّر في التمثيل كثيرًا، ولكنه وصف تلك المرحلة بـ«عدم اكتمال الرؤية»، مضيفًا: «ورغم ذلك لم أستطع منع ابني من التمثيل.. ولم أتدخل في مساره».

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو الليثي، بمحمد جمعة كـ«مذيع»، قائلا: «تميزت بابتسامة، وبإلمام واضح للمعلومات، وعفوية أثناء التقديم».