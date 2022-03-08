تسلمت مجموعة طلعت مصطفى شهادة اعتماد خطط مأمونية تداول مياه الصرف الصحي لنظام المعالجة الثلاثية عن فندق فورسيزونز - شرم الشيخ .

وقام الدكتور صلاح بيومي ، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، بتسليم الشهادة إلى المهندس/ محمد عاطف ، نائب الرئيس للشئون الفنية لمجموعة طلعت مصطفى .

ووجه الدكتور صلاح بيومي الشكر لمجموعة طلعت مصطفى لما قدمته من سبق في مجال الحفاظ على البيئة، والمساهمة الفعالة في عجلة التنمية للدولة، والاهتمام بالبعد البيئي بما يتفق مع القوانين والتشريعات، ليظل الاقتصاد الآمن هو الأقتصاد المستديم، باعتبار أن التداول الآمن لمخلفات الصرف الصحى حماية للمجتمع بأسره وكذا ثرواته وموارده المختلفة.

من جانبه قال الدكتور محمود فؤاد، مدير عام الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، أن شهادة اعتماد مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي اصبحت ضرورة للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ على البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق مأمونية واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

يشار إلى أن شهادات مأمونية المياه تعد هي الضمانة الأكثر فاعليه لسلامة واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما يتم اعتماد الشهادة من خلال اللجنة العليا للمياه طبقا لارشادات منظمة الصحة العالمية W.H.O.