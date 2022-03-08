وزير النفط العراقي يبحث مع شيفرون الأمريكية تطوير حقل الناصرية

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تطوير الحقول النفطية وبما يسهم في تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية.

وقال الوزير، خلال لقائه الإدارة العليا لشركة شيفرون الأمريكية على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الذي تنظمه شركة المعلومات والرؤى حاليا في هيوستن، إن "هذا اللقاء جاء للوقوف على إجراءات الشركة والخطوات المتقدمة الخاصة باتفاقها مع شركة نفط ذي قار بشأن تطوير حقل الناصرية النفطي وتشييد البنى التحتية لإنتاج النفط والغاز"، حسب بيان لوزارة النفط العراقية.

وأضاف أن "هذا المشروع سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي لمحافظة ذي قار بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني للعراق".