يوافق اليوم 8 مارس، يوم الاحتفال العالمي بالمرأة، الذي يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، فيما تخصص بعض الدول هذا اليوم إجازة للمرأة العاملة، مثل روسيا والصين وكوبا.

ولفت العنصر النسائي نظر العالم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تدخل أسبوعها الثاني، بسبب قرار أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الناتو، هو الأمر الذي تراه روسيا تهديدا لأمنها القومي.

كانت أول صورة تلفت نظر العالم عن الإصابات الناتجة عن العملية الروسية لسيدة أوكرانية، تدعى أولينا كوريلو، وسط المباني المقصوفة.

صباح يوم الجمعة 25 فبراير الماضي، تداول العالم صورة أولينا، المعلمة التي تبلغ من العمر 52 عامًا، بينما تعصب رأسها بضمادة ممزقة وتغطي الدماء شعرها وأنفها وخدودها وشفتيها، لتتناثر في مقدمة الصحف في جميع أنحاء العالم، في اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أصيبت أولينا في غارة جوية روسية استهدفت مدينة تشوهيف الشرقية.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، كانت أولينا أول شخص يراه مصور الحرب الأوكراني وولفجانج شوان عندما وصل إلى مكان الحادث، ومن ثم التقط لها صورة.

الصورة الثانية التي لاقت انتشارا واسعا في صحف العالم، هي لسيدة عجوز خلال تدريبها على السلاح، استعدادا لمواجهة القوات روسية، بعد بدء العملية العسكرية بيومين.

وظهرت الجدة ذات الشعر الأبيض منبطحة على الأرض تمسك ببندقية فيما يدربها أحد الجنود الأوكران على كيفية التصويب الصحيح.

الصورة الثالثة التي تمخضت من الأحداث، لملكة جمال أوكرانيا حيث تناقلت العديد من الصفحات والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، صورا لملكة جمال أوكرانيا السابقة، أنستازيا لينا، وهي تحمل سلاحا وترتدي بذة عسكرية، مدعيين أنها التحقت بالجيش للمشاركة في الحرب.

وعلى الرغم من أن الصورة ليست خلال الحرب، وتم التقاطها قبل العملية العسكرية الروسية، إلا أنها لاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اعتبرها الجميع استعداد وجرأة من المرأة الأوكرانية للدفاع عن بلدها في حرب قد تسرق جمالهن.

الصورة الرابعة تداولها الكثيرون حول العالم، تحت عنوان الأمومة، وأظهرت أم تحمل طفلتها الرضيعة بينما كانت تسير في طريقها للاختباء في ملاجئ إحدى المدن الأوكرانية، خلال الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية.