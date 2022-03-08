الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلي معتقلين فلسطينيين

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أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هدم منزلي معتقلين فلسطينيين تتهمهما بتنفيذ إطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن القوات قامت بهدم المنزلين في قرية السيلة الحارثية قرب جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضح أنهما كانا نفذا عملية إطلاق نار في مفرق حومش في شهر ديسمبر الماضي، والتي أدت إلى مقتل شخص إسرائيلي.

وأضاف أنه خلال عملية الهدم اندلعت اشتباكات مع العشرات من الأشخاص في المكان.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن إطلاق النار الإسرائيلي أسفر عن إصابة ثمانية فلسطينيين.