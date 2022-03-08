الداخلية تواصل جهوها لضبط جرائم الغش التجاري وتداول السلع في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهوها لضبط جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر في محافظة الإسكندرية.

حيث تم ضبط المسئول عن مخزن للمنظفات كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل لقيامه بالإتجار بالسلع غير الصالحة للإستخدام، وبحوزته 1180 عبوة من المنظفات أنواع مختلفة منتهية تاريخ الصلاحية

وتم ضبط المسئول عن مخزن للمكملات الغذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى السلع مجهولة المصدر، وبحوزته 7660 قرص من المكملات الغذائية أنواع مختلفة مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وغير مسجلة لدى الجهات المختصة.

وضبط المسئول عن مخزن للزيوت المعدنية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية غير المطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية تاريخ الصلاحية، وبحوزته 4600 لتر من الزيوت المعدنية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية تاريخ الصلاحية.

كما تم ضبط المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر لقيامه بالإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة، وبحوزته 1360 علبة سجائر أنواع مختلفة أجنبية الصنع ومجهولة الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وغير مسددة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق.