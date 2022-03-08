وكيل لجنة موازنة النواب: السمنة أصبحت مشكلة اقتصادية كبرى

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعليقًا على ضم عمليات جراحة السمنة للتأمين الصحي، إن السمنة مرض معقد، فهي مشكلة طبية يترتب عليها أمراض أخرى، وليست مصدر للقلق بشأن المظهر الخارجي للإنسان فقط.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن السمنة المفرطة مصطلح يطلق على الإنسان الذي يزيد عن وزنه المثالي 30 كيلو، ونسبتهم 39.8% من الشعب المصري، طبقًا لإحصائيات وزارة الصحة في مبادرة «100 مليون صحة».

وذكر أن بعض مرضى السمنة المفرطة يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية في القلب لا يستطيع القيام بها، مضيفًا أن السمنة لا تؤثر على الوضع الصحي فقط بل وتؤثر على الوضع الاقتصادي أيضًا، فأصبحت مشكلة اقتصادية كبرى.

وأوضح أنه تقدم باقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، ليتم إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة، لأن هذه العمليات مكلفة للغاية، وليس لدى الكثير من مرضى السمنة المفرطة المقدرة المالية لإجرائها، ما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقي وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، على أن يتم تشكيل لجنة عليا لمناظرة هذه الحالات شهريا، وذلك بحضور الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة.