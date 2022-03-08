مندوب أوكرانيا الأممي: ندعو إلى إجبار روسيا على الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية

أدان مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، عدم تنفيذ روسيا قرار مجلس الأمن الخاص بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، منوهًا إلى أن موسكو لا تطبق القرار إطلاقًا.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، مساء الاثنين، أن روسيا عليها أن تتوقف عن وقف إطلاق النار، وأن تضمن مرورًا سريعًا وآمنًا عبر الممرات الإنسانية، وعدم بث المعلومات الخاطئة والتلاعب بحياة المدنيين.

وأشار إلى أنه «من غير المقبول أن تحاول موسكو إجبار الأوكرانيين والأجانب في المدن الخاضعة للحصار، على التوجه إلى روسيا وبيلاروسيا»، محذرًا من أن «روسيا ستأخذهم كرهائن أو دروع بشرية».

ولفت إلى أن روسيا انتهكت التزاماتها بشأن الممرات الإنسانية، متابعًا: «وفقًا للمعلومات المتاحة موسكو قوضت التدابير في الممرات البشرية، وندعو إلى إجبار روسيا على الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية».

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.