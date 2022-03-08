فرنسا عن العقوبات الأمريكية على موسكو: يجب إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي وليس الأوروبي

قالت وزيرة الصناعة الفرنسة أنييس بانييه، إنه «من السهل بعض الشيء من جانب الولايات المتحدة تعزيز العقوبات التي ستطبق فقط على قارة واحدة والتي لن تلحق الضرر بقارة أخرى»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



وأضافت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، في حوار مع قناة «BFMTV»: «على الجميع مشاركة الجهد في تحمل التبعات»، في إشارة إلى أن تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، على أوروبا تفوق في تأثيرها السلبي على الولايات المتحدة.



وتابعت: «يجب أن تكون تدابير العقوبات مشتركة بقدر الإمكان وبشكل صحيح في تأثيرها بين القارات المختلفة التي تطبقها» يجب على الجميع مشاركة تحمل الجهد وهذا طبيعي».



واستطردت الوزيرة: «التحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على تضامن أوروبي قوي للغاية، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي، وليس الإضرار بالاقتصاد الأوروبي».



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.



وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.