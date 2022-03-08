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أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عقد ندوة حول المرأة المصرية تحت عنوان "المرأة المصرية إنجازات وبطولات" بالتعاون مع مركز إعلام الخارجة؛ تمجيداً لدور المرأة في المجتمع والإنجازات التي حققتها المرأة.

جاء ذلك بحضور كل من أزهار عبد العزيز محمد مدير مركز الإعلام بالخارجة، ونادية عزمي ويصا مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد.

وقال إن الندوة تناولت عدة محاور من أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال والتي يتم بها تدريب فريق عمل متطوع يضم اكتر من ١٢٠ فردا، وتعتبر المرأة عاملا أساسيا بها، وبطاقات الرقم القومي المجانية للمرأة من سن ١٦ سنة والمرأة المعيلة.

وفي سياق متصل، تم تنظيم ندوة اخرى بعنوان "لا للتدخين" وتناولت الأسباب التى تؤدى إلى زيادة نسبة التدخين السلبي فى المجتمع وأنواعه، والأضرار الناتجة عنه.

وذكر طنطاوى، أن الندوات تم تنظيمها من إدارة خدمة المجتمع وبحضور أمين الجامعة المساعد.