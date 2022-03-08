 جامعة جونز هوبكنز: وفيات العالم بكورونا تتجاوز عتبة الـ6 ملايين والإصابات تتجاوز الـ447 مليون حالة - بوابة الشروق
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جامعة جونز هوبكنز: وفيات العالم بكورونا تتجاوز عتبة الـ6 ملايين والإصابات تتجاوز الـ447 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 8:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 8:56 ص

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 447 مليونا و881 ألفا و420 حالة.
وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و6 آلاف و748 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29 مليون حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ960 ألفا و310 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ652 ألفا و647 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 515 ألفا و102 وفاة.


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