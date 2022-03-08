حزب الرئيس الأوكراني يعلن استعداده لإرجاء الانضمام إلى الناتو

أعرب حزب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن استعداده لإرجاء هدفه المعلن بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مقابل ضمانات أمنية من روسيا.

وأعلن حزب سلوها نارودو أي "خادم الشعب" أن الحلف غير مستعد لضم أوكرانيا خلال الأعوام الـ15 القادمة على الأقل وقد أوضح ذلك، ولهذا فقد حان الوقت لمناقشة الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من روسيا.

وقال الحزب إن موسكو يجب أن تكون مستعدة لأن تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تعترف بالدولة الأوكرانية و"تضمن أنها لن تهدد دولتنا".

ورفض الحزب الحاكم في أوكرانيا مجددا فكرة التنازل عن أراض لروسيا وأكد "نحن لا ندرس حتى نظريا إمكانية.. التنازل عن أجزاء من أراضينا، هذا غير مقبول، بلادنا أوكرانيا- تشمل دونيتسك ولوهانسك والقرم".