الكاظمي: الحكومة سجلت نقاط نجاح مهمة رغم ما يمر به العراق من تحديات كبيرة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته جاءت في ظل ظروف صعبة ومعقدة للغاية، وسجلت فيها نقاط نجاح مهمة، قائلا إن العراق يمر بتحديات كبيرة بسب الفساد وسوء الإدارة.

وقال الكاظمي، في بيان نقلته قناة السومرية نيوز العراقية: "إننا نمر بتحديات كبيرة والسبب هو الفساد وسوء الإدارة، حيث إن البناء يستغرق سنوات إلا أن الخراب يأتي بلحظات، ونحن بحاجة إلى بناء العراق، وأن نكون صبورين إزاء التحديات اليومية خاصة فيما يتعلق بالأسعار أو الخدمات".

ووجه الكاظمي حديثه للنساء بمناسبة يوم المرأة العالمي قائلا: "هذه الحكومة جاءت في ظل ظروف صعبة ومعقدة للغاية، وسجلنا فيها نقاط نجاح مهمة، وكل امرأة حملت العراق في قلبها، وحملت قضية المرأة عاليا وكافحت لأجلها، ونحن نتعلم منكن ومن كفاحكن ونضالكن في سبيل حب الوطن والإنسان والعائلة والمجتمع".

وأضاف: "سنبقى نفتخر بالمرأة العراقية ومنجزاتها، إن نتاجها أكثر من رائع ويدعو للفخر والاعتزاز، ونأمل أن نكون على قدر آمالكن وتطلعاتكن".