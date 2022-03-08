طبيب الزمالك يكشف إصابة محمود علاء أمام الجونة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، حجم الإصابة التي تعرض لها محمود علاء مدافع الأبيض خلال مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن محمود علاء تعرض لإصابة بجرح سطحي في الرأس خلال المباراة وسيشارك في تدريبات الغد بصورة طبيعية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء في الرابعة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الوداد المغربي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.