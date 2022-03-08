الحكومة الموريتانية تؤكد أنها تتابع باهتمام بالغ المفقودين في مالي

أكدت الحكومة الموريتانية متابعتها باهتمام بالغ، المعلومات التي تؤكد فقدان الاتصال بعدد من مواطنيها في الأراضي المالية.

وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية - في بيان مساء الإثنين - أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعلى جناح السرعة للتأكد من مصير المواطنين المفقودين، وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم.

وأضاف البيان أن الحكومة تؤكد لذوي المفقودين وللرأي العام أنها تبذل أقصى الجهود وتقوم بالاتصالات والإجراءات اللازمة والحازمة، لمعرفة حقيقة وضعية هؤلاء المواطنين، وسيتم الكشف أولا بأول عن أي معلومات للرأي العام ولأهالي المفقودين فور التأكد من مصداقيتها.

وجددت الحكومة مطالبتها للجميع بالالتزام بالحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى تلك المناطق الواقعة خارج الحدود وفي بلد يمر حاليا بظرفية خاصة في إشارة مالي المجاورة.

وأفادت مصادر بأنه منذ يوم أمس في شرق موريتانيا على الحدود الموريتانية المالية فقد الاتصال بنحو 20 شخصا وتضاربت الأنباء حول مصيرهم.