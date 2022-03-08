الرئيس الأوكرني: بايدن قادر على فعل المزيد لوقف الحرب

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن اقتناعه بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر على فعل المزيد لوقف الحرب، مشددا على ضرورة دعم بلاده في كفاحها من أجل الحرية، ليس فقط بالكلمات وإنما باتخاذ خطوات مباشرة.

وقال زيلينسكي - في حواره أجرته معه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أذاعته اليوم الثلاثاء، إن الشعب الأوكراني سيتصدى للقوات الروسية مهما استغرق ذلك من وقت، مشيدا بشجاعة المواطنين الأوكرانيين وبسالتهم في الدفاع عن بلدهم.

وأضاف أن المشكلة تتمثل في التفوق العددي لروسيا في القوات والمعدات، إلا أنه أكد أنه على يقين بقدرة أوكرانيا على الانتصار في نهاية المطاف.

وحذر الرئيس الأوكراني من أن روسيا الآن في أوكرانيا وغدا ستكون في ليتوانيا ثم بولندا ثم ألمانيا، لذا فان الأمر خطير، مشيرا إلى أنه طالب بايدن بضرورة تأمين المجال الجوي عبر فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لوقف القصف ومنع تحليق المقاتلات والطائرات الهليكوبتر الروسية، وذلك لحماية أرواح المواطنين الأوكرانيين.

وحول العروض التي تلقاها للخروج من البلاد، قال: "نعم تلقيت العديد من العروض بعد ورود تقارير تفيد بوجود مخطط لاغتيالي أنا وأسرتي، لكنني رفضت لأنني مواطن بهذه البلد والرئيس المنتخب".

ووجه الرئيس الأوكراني حديثه للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا: "أنت قادر على إنهاء الحرب التي بدأتها، وحتى لو أنك غير مقتنع أنك من بدأها فأنت تعلم أنك قادر على إنهائها".