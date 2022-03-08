مندوب روسيا الأممي: لا نفرض إجلاء المدنيين من أوكرانيا نحو الأراضي الروسية

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تُتهم بالحول دون عملية إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية، لافتًا إلى أن كييف لم تستجب لدعوة روسيا الخاصة بوقف إطلاق النار ولم يسمحوا بإجلاء المواطنين.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، مساء الاثنين، أن الأوكرانيين يأخذون المدنيين كرهائن ودروع بشرية، ويتهمون موسكو بقصف المدن والمدنيين، موضحًا أن روسيا في الثامنة صباحًا، ستنفذ وقف إطلاق النار، وتفتح الممرات الإنسانية لإجلاء المواطنين من كييف وتسومي وخاركييف وماريوبول.

وأكد أن بلاده لا تفرض إجلاء المدنيين نحو الأراضي الروسية، متابعًا: «من الممكن أن يتوجهوا إلى غرب كييف والمدن الأوكرانية الأخرى، ونعطي خيارا للأشخاص أين يريدون الذهاب بعد ذلك».

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.