موسكو: كييف لا تسمح بمحاولات إجلاء السكان إلى روسيا

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن ممثلي سلطات كييف ورؤساء بلديات المدن لا يسمحون بمحاولات إجلاء المواطنين إلى دول الاتحاد الروسي، لافتًا إلى عدم إحاطة المدنيين بالممرات الإنسانية التي أنشأتها روسيا.



وقال في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة «نوفوستي» الروسية، مساء الثلاثاء: «تلقى الممثلون الرسميون لسلطات كييف ورؤساء بلديات المدن، تعليمات صارمة؛ لمنع أية محاولة للإجلاء إلى الاتحاد الروسي».



وذكر أن «المواطنين لا يتلقون معلومات حول الإجلاء المحتمل إلى روسيا وإنشاء ممرات إنسانية لهذا الغرض»، موضحًا أن «أي محاولة لدخول روسيا عبر الممرات الإنسانية تُقمع بشدة من قبل القوميين الأوكرانيين».



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، إجلاء 723 من مدينة سومي الأوكرانية، عبر طريق «سومي – بولتافا».



وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، تم إجلاء 723 شخصًا على طريق «سومي – بولتافا»، من بينهم 576 مواطنًا هنديًا، و115 صينيًا، و20 أردنيًا، و12 تونسيًا.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.



وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.