وزير الدفاع الأوكراني: روسيا تحتجز 400 ألف أوكراني كرهائن في ماريوبول

قال وزير الدفاع الأوكراني، إن وسيا دمرت، خلال 11 يومًا، أكثر من 200 مدرسة أوكرانية، و34 مستشفى، وأكثر من 1500 مبنى سكني.

وأضاف في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الأوكرانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن الجيش الروسي قتل 38 طفلاً أوكرانيًا، وأصاب 70 آخرين، لافتًا إلى مقتل أكثر من 400 مدني وإصابة 800 آخرين؛ بسبب الحرب الروسية.

وأشار إلى أن روسيا تعزز أعمال الإبادة الجماعية ضد أوكرانيا، منوهًا إلى احتجاز 400 ألف أوكراني كرهائن، في ماريوبول وحدها، والتي تتعرض للقصف المستمر بالطائرات والمدفعية والصواريخ.

وذكر أن «الغزاة الروس يطلقون النار على الممرات الإنسانية التي يحاول المدنيون الفرار من خلالها»، متابعًا: «إنهم يقتلون الذين وعدوا بتركهم، والذين يحاولون إنقاذ الرهائن من الإصابة أو الجوع، هذه جرائم حرب وحزن رهيب لأوكرانيا».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.