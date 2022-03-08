تونس والسعودية تدشنان تطبيق التسجيل الذاتي للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية

دشن وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي والسفير السعودي عبدالعزيز بن علي الصقر تطبيق التسجيل الذاتي للحجاج والمعتمرين في تونس عبر الهواتف الذكية.

وقال الشائبي - في بيان للوزارة مساء اليوم /الإثنين/ - إنّ تطبيق الجوال يعدّ من المشاريع الرائدة التي تهدف لتيسير الخدمات لصالح المعتمرين والحجيج، موضحا أن هذا الحرص ليس غريبا على السعودية لخدمة زوار بيت الله الحرام، معتبرا أن هذا التطبيق سيخفف الكثير من العناء عن الحجاج والمعتمرين.

وفي السياق، قال السفير السعودي إن اختيار تونس من بين الدول التي سيتم إطلاق التطبيق الذاتي للخصائص الحيوية بها إنما يترجم عمق العلاقات التي تربط البلدين قيادة وشعبا.

وأضاف أن التطبيق سيمكن طالبي تأشيرات الحج والعمرة في تونس بتسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونيا.